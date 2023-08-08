أسعار الأسماك في مصر.. الكابوريا تتخى الـ 40 جنيه

تشهد أسعار الأسماك، اليوم الثلاثاء، استقرارًا ملحوظًا في أسواق الجملة، إذ تترواح أسعار الكابوريا من 40 لـ 220 جنيه، والجمبري من 80 لـ 310 جنيه.

وتنشر "الوفد" أسعار الأسماك اليوم في أسواق الجملة.

أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء

كيلو البلطي:- من 51 لـ 61 جنيهًا.

كيلو البلطي الأسواني:- من 20 لـ 60 جنيهًا.

كيلو فليه البلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.

كيلو قشر البياض:- من 75 لـ 115 جنيهات.

كيلو بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.

كيلو بياض أملس ( خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كيلو قراميط وشيلان:- من 20 لـ 40 جنيهًا.

كيلو ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيهًا.

كيلو مكرونة سويسي:- من 65 لـ 95 جنيهًا.

كيلو مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيهًا.

كيلو سبيط- كاليماري- سابيا:- من 180 لـ 280 جنيهًا.

كيلو قرش:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كيلو كابوريا:- من 40 لـ 220 جنيهات.

كيلو مرجان:- من 40 لـ 50 جنيهًا.

كيلو مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيهًا.

كيلو بربون:- من 40 لـ 64 جنيهًا.

كيلو بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيهًا.

كيلو دنيس:- من 100 لـ 160 جنيهًا.

كيلو جمبري:- من 80 لـ 310 جنيه.

كيلو جمبري مجمد:- من 100 لـ 250 جنيهًا.

كيلو بوري:- من 80 لـ 100 جنيهات.

كيلو شعور:- من 30 لـ 50 جنيهًا.

كيلو وقار:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

كيلو قاروص:- من 60 لـ 140 جنيهًا.

كيلو سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيهًا.

كيلو ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيهًا.