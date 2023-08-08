حالة حزن تخيم نقابة المحامين بالإسكندرية اثر مصرع محامان

مصرع محامان سكندريان اثر تصادم بالاسكندرية

لقى محامان سكندريان مصرعهما اثر حادث تصادم بالطريق الدولى بغرب الاسكندرية ،سادت حالة من الحزن الشديد بين أوساط المحاميين في الإسكندرية، عقب مصرع المحاميين «وائل حسن» و«نصرة سيد»، اللذين لقيا مصرعهما إثر حادثي تصادم منفصلين في يوم واحد، يفصل بينهما عدة ساعات بمنطقتي المعمورة والطريق الدولى في الإسكندرية.

وفي سياق متصل، نعت نقابة المحامين بالإسكندرية، في بيانين منفصلين، المحاميين الراحلين، سائلة الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويغفر لهما ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أسرتهما الصبر والسلوان.

كان المحامي وائل حسن محمود لقي مصرعه في حادث مروع، إثر قطار أبى قير، اصطدم قطار أبى قير بسيارة ميكروباص أثناء عبورها مزلقان المعمورة، والذى كان يستقله المتوفى بجوار السائق، فيما لقيت المحامية «نصرة سيد» مصرعها بعد عدة ساعات في حادث تصادم ميكروباص وملاكي بالطريق الدولي.