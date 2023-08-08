كشف ملابسات واقعة مصرع شحص بدمياط وضبط مرتكبى الواقعة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من الإيقاع بتشكيلٍ عصابي في دمياط.

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طلق ناري يُزهق روح مواطن بدمياط

ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بطلق نارى وتوفـى أثناء إسعافه.

بالفحص تبين أنه أثناء إستقلال المجنى عليه سيارة أجرة "ميكروباص"، فوجىء قائد السيارة بمحاولة عدد من الأشخاص بحوزة أحدهم سلاح نارىإستيقاف السيارة وحال محاولته الهرب قام حائز السلاح النارى بإطلاق عيار نارى تجاه "الميكروباص"مما أدى إلى حدوث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته .

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعةتشكيل عصابى ضم ( 5 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة المركز) مستخدمين (سيارة "ميكروباص"، دراجة نارية، بندقية آلية).

عقب تقنين الإجراءات تمضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن (البندقية الآلية – عدد من الطلقات- 2 سلاح أبيض - الميكروباص والدراجة النارية) المستخدمين فى الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.