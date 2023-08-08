هاري كين خارج مباراة توتنهام وبرشلونة بكأس جامبر

يغيب الدولي الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام الإنجليزي، عن مباراة فريقه ضد برشلونة مساء اليوم الثلاثاء، في كأس خوان جامبر.



ويسعى مسؤولو نادي بايرن ميونخ خلال الفترة الحالية التعاقد مع هاري كين بعدما أبدى اللاعب الإنجليزي رغبته في الرحيل عن السبيرز لكن النادي اللندني يرغب باستمراره.



أشارت التقارير الصحفية الإنجليزي، أن كين رفض السفر مع توتنهام إلى برشلونة، لخوض مباراة كأس خوان جامبر يوم الأحد، استعدادا لبداية الموسم الجديد.



لكن نفت التقارير، أن رغبته في الانتقال إلى بايرن ميونخ، هي السبب الأساسي في غياب عن بعثة توتنهام، وأنه مازال لاعبا مع السبيرز ولا يريد أن يتمرد على ناديه.



يلتقي توتنهام مع برينتفورد يوم الأحد المقبل 13 أغسطس، في افتتاح مبارياته للموسم الجديد 2023/2024.

