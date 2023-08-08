جنوب سيناء تنظم ندوة دينية عن" الهجرة النبوية "بمركز شباب الساحل

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة جنوب سيناء، ندوة بمركز شباب الساحل بمدينة طور سيناء، وذلك بالتعاون مع قافلة من مشيخة الأزهر الشريف، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

جاء ذلك حرصاً من وزارة الشباب والرياضة، على تنظيم الندوة و قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية و جعل الرياضة أسلوب حياة.

وتكلم الائمة في الندوة عن الهجرة والتي جاءت بعد بيعة العقبة الثانية في العام الثالث عشر للهجرة، بعد تعرض الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين إلى التعذيب والمطاردة من مشركي مكة، ومحاولة قتله وصبره عليهم حتى أذن الله له بالهجرة إلى المدينة بصحبة أبي بكر رضي الله عنه، وأن سيدنا محمد خرج من مكة رغم حبه الشديد لها، وأخذه بالأسباب عند الهجرة، وكان الله معه وطمأن صاحبه بقوله ما بالك باثنين الله ثالثهما.

ونشر الدعوة، وإرسال المبعوثين إلى كل ملوك ورؤساء الدول في ذلك الوقت ليدعوهم إلى الإسلام .

وتناولت الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، والتي تمثلت في حسن اختيار الصديق كما فعل رسول الله عليه السلام، والإعداد الجيد للأعمال التي نقوم بها ثم التوكل على الله، والثقة بأن الله معنا في كل شيء، وأنه خير معين لنا في السراء والضراء، وإنشاء المسجد النبوي الذي كان بمثابة منبر للإشعاع الفكري للمسلمين .