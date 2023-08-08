حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من الأربعاء للسبت المقبل

حالة الطقس غدا.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، بسبب استمرار تأثير منخفض العروض الأوسطي الذي يصاحبه كتل هوائية باردة قادمة من جنوب أوروبا، تعمل على انخفاض درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، بقيم تتراوح بين 5 حتى 6 درجات.

وتابعت الهيئة فى بيان لها أنّ درجات الحرارة ستتراوح بين 34 و36 مئوية على القاهرة الكبرى حتى مطلع الأسبوع المقبل، في حين لا تتجاوز 30 على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وتسجل 39 درجة على محافظات شمال الصعيد.

وأكدت أنّ منخفض العروض الأوسطي سيعمل على ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط بسبب نشاط الرياح الذى يصل لـ50 كيلومترا في الساعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 44 درجة مئوية.