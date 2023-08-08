طفل يُغادر الدنيا مُبكرًا.. وفاة صبي غرقًا في الشرقية

لقي طفل حتفه غرقًا بمياة ترعة الإسماعيلية أمام قسم شرطة بلبيس، وتم نقل الجثمان والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

اقرأ أيضًا: غرق عامل أثناء استحمامه في ترعة بجرجا





تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس باستقبال "أحمد ك س" 15 سنة مقيم بلبيس "جثمان هامد" وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث حتفه غرقًا بمياة ترعة الإسماعيلية أمام قسم شرطة بلبيس وتم نقل الجثمان والتحفظ عليه بمشرحة مستشفى بلبيس تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

قوات الإنقاذ النهري تُواصل جهودها المُكثفة

وفي وقتٍ سابق، تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان عامل في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بناحية كوم اشكيلو دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج غرق أثناء قيامه بالاستحمام في ترعة بذات الناحية لعدم إجادته السباحة وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وكان مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا بغرق غرق شخص داخل ترعة بناحية كوم اشكيلو / دائرة المركز.

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة وبالفحص وتبين غرق "أيمن . ع . ع" 22 سنة عامل - ويقيم بذات الناحية وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى جرجا العام

وبسؤال والده "علي . ع . أ" 67 سنة مزارع ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجله المذكور بالإستحمام بالترعه ولعدم إجادته السباحه غرق بها.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.