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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يبحث آليات تنشيط السياحة بشرم الشيخ

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء خالد فودة - محافظ جنوب سيناء، آليات تنشيط السياحة بشرم الشيخ بالتعاون مع رجال الأعمال وهيئة تنشيط السياحة من خلال دراسة تنظيم فاعليات عالمية يتم توجيه العائد منها لصالح مؤسسة حياة كريمة، مثل ما يحدث الآن في مدينة العلمين الجديدة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء تم عرض تقرير حول ترشيد إستهلاك الكهرباء بالمحافظة.

 كما تناول الاجتماع الخطوات التنفيذية الواجب اتخاذها لمتابعة أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى المحافظة حيث تمت الإشارة إلى استكمال مسيرة العمل أون لاين يوم الأحد من كل أسبوع.