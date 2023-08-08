جنوب سيناء تحصل على 3 جوائز في المنتدي الثالث للسياحة العربية

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن حصول جنوب سيناء على ثلاث جوائز في المنتدي الثالث للسياحة العربية، الذي عقد بمدينة صلالة العمانية الأسبوع الماضي، هو نتاج مجهود لكل العاملين بالمحافظة .

وأكد المحافظ، على ضرورة التكاتف كدروع بشرية من أجل الحفاظ على الوطن والارتقاء بالوعي والتركيز على النقاط الإيجابية ونبذ المشاعر السلبية، مشيرا إلى أن المحافظة حصلت على جائزة أفضل مسؤول حكومي عربي لمدينة سياحية، بالإضافة لفوز شرم الشيخ بجائزة أفضل فاعلية عربية للسياحة المستدامة، كما حصل فودة على جائزة أفضل مسؤول حكومي عربي لمدينة سياحية.

وأشار المحافظ، إلى أن هذه الجوائز هي نتاج جهد وعمل كافة العاملين بالمحافظة، مستعرضا إنجازات الدولة في كافة القطاعات من أجل بث طاقة إيجابية لرفع الروح المعنوية للحضور بعرض أغنية تحيا مصر، تلك الأغنية التي تبرز نجاحات الدولة المصرية والقيادة السياسية في كافة المجالات التنموية والتي ترد على كافة المشككين وأعداء الدولة في الداخل والخارج.

وأكد ضرورة التكاتف كدروع بشرية من أجل الحفاظ على الوطن والارتقاء بالوعي والتركيز على النقاط الإيجابية ونبذ المشاعر السلبية، مشيرا إلى أن بلدنا تستحق منا الكثير، ووجه فودة بضرورة رفع الوعي بأهمية الأمن الذي تنعم به مصر وأنه مسئولية كل فرد في المجتمع.