عاجل
البهرة في مصر.. ما هي معتقداتهم ودورهم في القاهرة (تاريخهم في سطور) موعد صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة مفاجأة في حالة الطقس غدًا.. وبشرى سارة عن درجات الحرارة شروط التقدم في الكلية البحرية 2023 أعراض إيريس سلالة كورونا الجديد.. سيلان الأنف والتهاب الحلق
الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أونلاين.. خطوات بسيطة لدفع فاتورة الغاز المنزلي

دفع فاتورة الغاز
دفع فاتورة الغاز

 حرصًا من “بوابة الوفد الإلكترونية”، على تقديم خدمة مميزة نقدم طريقة معرفة كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين، ويمكن دفع فاتورة الغاز أونلاين، والتي هى متاحة لجميع أصحاب الوحدات السكنية.

txt

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أبريل

 

 دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين:

 يبحث أصحاب الشقق والوحدات السكنية بمختلف أنواعها عن كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين، والتي نستعرضها في التقرير الآتى:

 طرق دفع فاتورة الغاز بماكينات الدفع الإلكترونى:

 ومن الممكن دفع فاتورة الغاز من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري، وذلك عبر الخطوات الآتية:

-الدخول على التطبيق ثم ادخل على مرافق عامة.

-اختار الشركة ثم اختار دفع فاتورة واحدة او أكثر من فاتورة.

-ادخل رقم المشترك.

-ادفع واستلم الإيصال.

 دفع فاتورة الغاز بماكينات الدفع الإلكتروني:

 يمكن عبر ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري مثل:

-فورى

- ضامن

- مصاري 

-آمان

- E-finance

- خدماتي

- BEE

-مصاري

-ممكن

 دفع فاتورة الغاز أونلاين:

 ومن الممكن دفع فاتورة الغاز أونلاين من خلال طرق الدفع الآتية:

 موقع ماي فورى، يمكن دفع فاتورة الغاز بفوري عبر تنزيل التطبيق من خلال آب ستور للأيفون وبلاي ستور للأندرويد، https://petrotrade.com.eg/billing/fawryp.aspx.

 موقع جوميا باي.

مواد متعلقة

تغييرات وتعيينات جديدة لرؤساء شركات البترول

وزير البترول يجتمع برؤساء الشركات لمراجعة الإنتاج

وزير البترول يفتتح التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة من توسعات "ميدور"

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر أبريل

افتتاح أول وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان في مصر

مصر استهلكت 50 مليون طن غاز و32 مليون طن منتجات بترولية