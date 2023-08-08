أونلاين.. خطوات بسيطة لدفع فاتورة الغاز المنزلي

حرصًا من “بوابة الوفد الإلكترونية”، على تقديم خدمة مميزة نقدم طريقة معرفة كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين، ويمكن دفع فاتورة الغاز أونلاين، والتي هى متاحة لجميع أصحاب الوحدات السكنية.

دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين:

يبحث أصحاب الشقق والوحدات السكنية بمختلف أنواعها عن كيفية دفع فاتورة الغاز أونلاين، والتي نستعرضها في التقرير الآتى:

طرق دفع فاتورة الغاز بماكينات الدفع الإلكترونى:

ومن الممكن دفع فاتورة الغاز من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري، وذلك عبر الخطوات الآتية:

-الدخول على التطبيق ثم ادخل على مرافق عامة.

-اختار الشركة ثم اختار دفع فاتورة واحدة او أكثر من فاتورة.

-ادخل رقم المشترك.

-ادفع واستلم الإيصال.

دفع فاتورة الغاز بماكينات الدفع الإلكتروني:

يمكن عبر ماكينات الدفع الإلكترونى POS فى أي محل تجاري مثل:

-فورى

- ضامن

- مصاري

-آمان

- E-finance

- خدماتي

- BEE

-مصاري

-ممكن

دفع فاتورة الغاز أونلاين:

ومن الممكن دفع فاتورة الغاز أونلاين من خلال طرق الدفع الآتية:

موقع ماي فورى، يمكن دفع فاتورة الغاز بفوري عبر تنزيل التطبيق من خلال آب ستور للأيفون وبلاي ستور للأندرويد، https://petrotrade.com.eg/billing/fawryp.aspx.

موقع جوميا باي.