إستمرار الحملات اليومية لإزالة تعديات البناء المخالف بالشرقية

وتطبيق القانون دون تهاون..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وفي هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز أبو حماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية بحطيط بتنفيذ إزالة لسور بالدبش الأبيض على مساحة ٩٠متر بناحية كفرعياد بحطيط، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة حملة لإزالة بيسكول مخالف بناحية الأخيوة على مساحه ٢٠ متر، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي سياق متصل تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز أولاد صقر بإزالة بناء داخلى مخالف لشروط الترخيص بطول 20 متر داخل مطعم بالمدينة، فضلا عن إزالة بناء للدور الأول علوى على مساحة 120متر مبانى بحى الصباغين بمدينة أولاد صقر، وتطبيق القانون على المخالفين.