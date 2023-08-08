استمرار حبس لص السيارات في المعادى

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة وحيازة مخدرات في منطقة المعادى.

كانت النيابة طالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة وحيازة المخدرات.

في وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بسرقة سيارة حال توقفها بدائرة قسم شرطة المعادى، وبحوزته (السيارة المستولى عليها – كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الاتجار.

عقوبة ارتكاب جرائم السرقة:

حيث حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

فيما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

في سياق متصل، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.