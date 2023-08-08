الصحف الإنجليزية تسلط الضوء على عرض السعودية لضم صلاح

سلطت الصحف الإنجليزية، اليوم الثلاثاء، الضوء على عروض الدوري السعودي من أجل التعاقد مع النجم الدولي محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بالإضافة لمستقبل هاري كين مع فريقه توتنهام.



أشارت صحيفة "ميرور" لرفض محمد صلاح لعرض اتحاد جدة السعودي الذي وصل إلى 150 مليون يورو سنويًا.



عنونت الصحيفة الإنجليزية "احتفظ بأموالك، صلاح غير مهتم بالانتقال إلى السعودية".

نوهت الصحيفة أن صلاح غير مهتم بالانتقال إلى الدوري السعودي، مشيرة إلى أن "مو" لن يرحل عن الدوري الإنجليزي إلى السعودية.

صحيفة الميرور





وتابعت أن وسائل الإعلام السعودية أشارت إلى أن اتحاد جدة الذي وقع مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ربما سيحاول التعاقد مع نجم ليفربول صلاح، وقدم له عرضًا مقابل 150 مليون جنيه إسترليني سنويًا، لكن وكيل صلاح قطع الطريق على تلك الأنباء.

مؤكدًا أنهم إذا كانوا يرغبون في الرحيل عن صفوف الريدز، لما وقعوا على عقد جديد مع ليفربول في الصيف الماضي، مضيفًا أن صلاح باقي مع الريدز لينهي شائعات رحيله.



فيما قالت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن وكيل محمد صلاح رد سريعًا على التقارير التي تشير لرغبة السعودية بضم "مو" مؤكدًا أن اللاعب الدولي المصري مستمر مع الريدز.

