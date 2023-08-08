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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وقف إزالة الغابات بحلول عام 2030.. أمل الأرض الوحيد

بوابة الوفد الإلكترونية

يعيش العالم حاليآ موجة شديدة من ارتفاع فى درجات الحرارة ، أدت إلى حرائق في عدد من البلاد والغابات ، ووفاة عدد كبير من الأشخاص ، وتداعيات أخرى كالاحتباس الحراري الذي أثر على المحاصيل، وبالتالي أثر على سلة الغذاء العالمية، ما يعنى استمرار المجاعات إذا لم تستطيع الدول التعاون في إيجاد حلول وتنفيذها حسب جدول زمني محدد للوصول لحل للحفاظ على البيئة بسبب تغير المناخ . 

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تغير المناخ يهدد العالم بالغليان والحرارة ستتخطى احتمال البشر (فيديو)

انخفاض معدلات إزالة الغابات بعد التوعية المستمرة في تلك البلاد ومحاولة إيجاد حلول بديلة في دول مثل إندونيسيا وماليزيا وكولومبيا والبرازيل سيقدر على توفير دفعة مباشرة مع جهود المناخ للحفاظ على التنوع البيولوجي في الفترة التي تسبق قمة رئيسية حول مستقبل غابات الأمازون المطيرة، حسبما ذكرت جريدة الجارديان البريطانية، علما بأن غابات الأمازون وحدها تغطي ٦.٧ مليون كيلو متر مربع.

 

قمة عموم الأمازون:

وذكرت الصحف المحلية البرازيلية أنه في الأيام المقبلة، سيستضيف الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قمة عموم الأمازون حول مستقبل أكبر غابة مطيرة في العالم، حيث يأمل القادة من فنزويلا إلى بيرو في تقديم خطة في Cop28لوقف تدمير تلك المناطق.

و قال الخبراء إنه إذا قدمت الدول الغنية الدعم لدول الغابات الاستوائية، فقد يساعد ذلك الحكومات على الوفاء بوعود Cop26 بوقف إزالة الغابات وعكس مسارها بحلول عام 2030، وهو أمل الأرض الوحيد في محاولة الحفاظ على الحياة فوق أرضه بعدما أصبحت مهددة بالزوال في غضون أعوام وبالفعل بدأت بعض المحاصيل الزراعية في الإختفاء مما زاد سعرها وهو ما لا يقدر عليه الفقراء في كل دول العالم.

 

وأكد كارلوس نوبري، أحد علماء المناخ البارزين في البرازيل الذي حذر من أن الأمازون يقترب من نقطة التحول، حيث لا رجعة ولكنه أكد أن هناك فرصة سانحة لحماية غابات العالم .

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