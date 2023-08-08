لقطات فريدة من داخل مسجد السيدة نفسية (ِشاهد)

عرضت قناة “ten” لقطات في غاية الروعة والجمال، من داخل مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، بعد أعمال التطوير والترميم.

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وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما يحدث من أعمال تطوير وترميم لمساجد آل البيت في إطار خطة تقوم بها الدولة المصرية لتطوير القاهرة التاريخية من أجل استعادة مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم.

تطوير مسجد السيدة زينب

وذكر الرئيس، أنه تم تطوير مسجد الحسين منذ أشهر قليلة واليوم تم تطوير مسجد السيدة نفيسة، وسوف يتم تطوير مسجد السيدة زينب.

وكان الرئيس، تفقد صباح اليوم أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم.

ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.