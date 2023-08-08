أستراليا تعتمد مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة"

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان الأسترالي، أن حكومتها ستبدأ باستخدام مصطلح "الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية" في أدبياتها كافة، بالإضافة إلى اعتبار المستعمرات الإسرائيلية غير قانونية، حسب القانون الدولي.



ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية - في بيان صحفي - بهذا التطور المهم في الموقف الأسترالي الملتزم بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، والداعم للجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام وفقا لمرجعيات السلام الدولية، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين.

وأكدت أن دولة فلسطين مازالت تنتظر من الحكومة الأسترالية أن تعمل على تنفيذ قرارات مؤتمر حزب العمال الحاكم، الذي طلب من حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، دون تأخير أو تردد.

وأعربت الوزارة عن أملها في سرعة اتخاذ هذا القرار انسجاما مع القانون الدولي والشرعية الدولية، وبما يعكس ليس فقط موقف حزب العمال وأعضائه، وإنما أيضا الموقف العام للشعب الأسترالي الصديق، والمؤيد لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، بما فيها حقه في تجسيد دولته على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.



تفجير منزل فلسطيني

وفي سياق آخر، فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، منزل المواطن الفلسطيني عبد الفتاح خروشة في مخيم عسكر بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، بزعم تنفيذه عملية قتل فيها مستوطنين إسرائيليين قبل أشهر، واغتالته قوات خاصة في وقت لاحق.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر وحاصرت منزل الشهيد خروشة، وفجرته بعد ست ساعات من الاقتحام".

وأضافت "أن قوات الاحتلال أجبرت نحو 60 مواطنا بينهم 20 طفلا، من أصحاب المنازل المجاورة لمنزل عائلة الشهيد خروشة، على الخروج من منازلهم، واحتجزتهم في أحد المساجد".

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس، وحاصرت منزل عائلة خروشة، في مخيم عسكر، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال، طبقا لـ"وفا".

وجرى إخلاء العائلة المكونة من 5 أفراد، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وجنود الاحتلال.

وتفع المنطقة المستهدفة بين مخيم عسكر القديم ومخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي بيانا حول نسف المنزل، وقال إن دمر "منزل منفذ عملية إطلاق النار في حوارة التي أسفرت عن مقتل الأخوين إيغال يانيف والرقيب أول مناحيم يانيف".

وأضاف أن العملية "شهدت أعمال شغب عنيفة من قبل فلسطينيين قاموا بإلقاء الحجارة وإحراق الإطارات وإطلاق النار على المقاتلين الذين ردوا بإجراءات تفريق التظاهرات".

ودوت صفارات الإنذار في مخيم عسكر شرقي نابلس عقب اقتحام جيش الاحتلال، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة مع مقاومين فلسطنيين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد من المواطنين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة في محيط نابلس من المحورين الشرقي والجنوبي. كما أفاد بسماع دوي انفجارات قوية في المنطقة الشرقية للمدينة.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: