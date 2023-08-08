الشرقاوي يباشر بدء الاستعداد للتشغيل التجريبي لمحطة الهلالي

تفقد المهندس علي الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط يرافقه مهندس احمد على مدير منطقة شرق والمقاول التنفيذي للمشروع ومهندس عاطف ناثان استشارى فني الشركة والدكتور اسلام حسانين رئيس قطاع المعامل بالشركة وبصحبته عدد من مهندسي ومسئولي الشركة لمحطة الهلالي وذلك لمتابعة بدء الاستعداد فى التشغيل التجريبى للمحطة حيث أنه بتشغيل المشروع سيتم توصيل المياه للأدوار العليا وتحسين جودة المياه بالمدينة بالكامل.

وفي هذا الإطار باشر الشرقاوي عمليات الغسيل والتعقيم لمكونات المحطة وتشغيل الطلمبات على النحو الأمثل مشيداً بضرورة استكمال العمل حتى يتم التشغيل النهائي وكذا التنسيق مع جميع الجهات المعنية حتى نصل إلى كوب ماء نظيف حيث تم رفع كفاءتها من ٢٠٠ لتر/ثانية إلى طاقة ٦٠٠ لتر / ثانية والكائنة بشرق مدينة أسيوط لتخدم المدينة بالكامل.

وأشار الشرقاوي إلى تطورات إنشاء مأخذ المحطة وعمرات الطلمبات وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير مياة نظيفة للمواطنين موضحاً إن مثل هذه المشاريع تهدف إلى تحقيق مزيد من الجهد المبذول لدفع منظومة العمل الفعلية والتي تسعى لتحقيق الاستفادة المرجوة في أقرب وقت ممكن، كمردود إيجابي سيعود بالنفع على المواطنين.