ندوة دينية لشباب الشرقية عن فضل الإصلاح بين الناس وقضاء حوائجهم

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، تم اليوم الثلاثاء تنظيم ندوة دينية بعنوان " فضل الإصلاح بين الناس وقضاء حوائجهم"، وتم عرضها في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور وائل محمد رضوان من علماء وزارة الاوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، حاضر في الندوة، وقدمتها الدكتورة افنان صبري، وبإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وخلال أعمال الندوة، تم الحديث عن: إحكام الصلح بين المتخاصمين، شواهد من القرآن والسنة فى الإصلاح بين الناس، فضل الإصلاح بين الناس، موقف المتخاصمين يوم القيامة، كيف يكون الإصلاح بين الناس، الإسلام يحث على حوائج الناس، فضل قضاء حوائج الناس.