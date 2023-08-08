الإيقاع بمُنتحلي صفة ضباط شرطة في 6 أكتوبر

ألقى رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة، وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من شقة أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر.

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وقامت الجهات المعنية بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا من شخص أفاد فيه بحضور عدد من الأشخاص لمسكنه مدعين أنهم رجال شرطة، واستولوا على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية ومتعلقات أخرى وفروا هاربين، وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين وتمكنوا من القبض عليهم.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات وكشفت التحريات انتحال المتهمين صفة رجال شرطة لتنفيذ جرائمهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تجديد حبس عاطل سرق محلات الفضة في السيدة زينب

وفي سياقٍ مُتصل، جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة محلات الفضة في منطقة السيدة زينب.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص) حال سيره بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبحوزته (حقيبة بداخلها بعض المشغولات الفضية وزنت 2 كيلو جرام مجهولين المصدر).. وبمناقشته إعترف بسرقتهم من داخل فاترينة بيع مشغولات فضية بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج".

وعلى جانب آخر، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، حبس متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.