السيسي عن تطوير مسجد السيدة نفيسة: ربنا يتقبل منا (شاهد)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تم تطوير مسجد الحسين منذ أشهر قليلة واليوم تم تطوير مسجد السيدة نفيسة، وسوف يتم تطوير مسجد السيدة زينب.

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وتابع “السيسي" خلال كلمته أثناء افتتاح أعمال التطوير والترميم بمسجد السيدة نفيسة، اليوم الثلاثاء: “اليوم تحديدا وجود جلالة السلطان والعائلة ومرافقيه نتشرف أننا موجودين هنا فى مقام طيب وكريم”.

ربنا يعيننا أننا نستكمل ما بدأناه

وواصل: “ربنا يعيننا أننا نستكمل ما بدأناه ويتقبل منا ويعيننا عليه.. وأنا سعيد دائما لأن ألتقي بجلالتك بزيارتك لمصر وأشكرك باسمي واسم كل المصريين”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم أعمال تطوير المقصورة بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بعد أعمال التطوير والترميم.

ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد

ويشمل تطوير مساجد آل البيت في مصر، ترميم وتجديد الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية راقية وغنية، تماشياً مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات، وذلك جنباً إلى جنب مع تطوير كافة الطرق والميادين والمرافق المحيطة والمؤدية لتلك المواقع.