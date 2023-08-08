رفع الإشغالات والتعديات بحي الأندلس بالعاشر من رمضان

وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، استمرار فعاليات الحملات اليومية للتصدى لأى مخالفة أو تعدي.

وأكد رئيس جهاز العاشر، أن إدارة الاشغالات والتعديات وإدارة الأمن وشرطة المرافق وشرطة التعمير وإدارة الحركة والمعدات، قامت اليوم الثلاثاؤ، برفع وإزالة الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بحى الأندلس،

كما تم رفع الاشغالات المحلات المخالفة والاسواق بالحى الخامس عشر، وتم أيضا برفع الاشغالات بالمحلات المخالفة بالحى الحادى عشر والطرق الرئيسية بالمدينة.

ولفت رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة التى تتم بأحياء المدينة، لرصد المخالفات والتجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكافة أشكال الخروج عن القانون.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين والدولة في الأرصفة والطرق العامة.