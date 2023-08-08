حبس متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بالشروق

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس متهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط شخص حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تجديد حبس مُتهم بالسرقة

وفي سياقٍ مُتصل، قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهم بسرقة المساكن والمحال، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكانت أمرت النيابة بسرعة استعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت بداية الواقعة بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، من مواطن بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل محله الخاص، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المتاجر والمساكن، وأنه قام بارتكاب عدد 3 حادث سرقة مسكن بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط (مبلغ مالى- هاتفى محمول، هيلتى) من متحصلات نشاطه الإجرامى، وإنفاقه جزء من المبالغ المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

وعلى جانب آخر، قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة عامل لجلسة 19 أغسطس بتهمة قتل طالب بسبب مشاجرة بينهما في منطقة باب الشعرية .

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم .

بالانتقال والفحص تبين قيام (عامل - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى بالضرب على (طالب "مصاب بجرح طعنى بالبطن" – مقيم بذات الدائرة) باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وفى وقتٍ لاحق حضر للقسم المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال كلٍ من والدى المتوفى أيدا ما سبق، وإتهما المذكور بالتسبب فى وفاة نجلهما.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها اليومية من أجل ضبط كافة أنواع المُخالفات وللقبض على المُجرمين والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والبلطجية.