عروس البحر تبتلع طالب ثانوي بالإسكندرية

تكثف قوات الإنقاذ النهري مدعومة بغواصين متطوعين، البحث عن جثمان شاب لقى مصرعه غرقًا أثناء نزوله للسباحة في مياه البحر بشاطئ كرير الشرقي غربي الإسكندرية.

كان اللواء خالد البراوى، مدير الأمن، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة برج العرب بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد تعرض شاب للغرق بمنطقة كرير، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص غرق المدعو «بشار محمود إبراهيم عبداللطيف»، 16 عامًا، طالب، عقب نزوله البحر في الشاطئ المشار إليه أمام شارع السنترال بالكيلو 35 طريق الإسكندرية- مطروح الساحلي، بعدما جرفته الأمواج ولم يعثر على جثمانه حتى الآن.

من جانبه، قال إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير» بالإسكندرية، إنه جرى الدفع بعدد من الغواصين رفقة فريق الإنقاذ النهري للبحث عن جثمان الشاب الغريق، تم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق.

انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث وسؤال شهود العيان بشأن الواقعة.