أنشطة رياضية متنوعة في العلمين الجديدة على مدار الأسبوعين المقبلين (شاهد)

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة “الأولى” تقريرًا عن الأوضاع الحالية في مدينة العلمين الجديدة، وحالة الطقس هناك.

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الجو في مدينة العلمين به نسمة هواء جميلة

وقال مراسل التلفزيون المصري، إنّ الجو في مدينة العلمين به نسمة هواء جميلة جدا في الفترة الحالية، كما أن الشمس ليست حارقة رغم حرارة الأجواء في معظم أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن الاجواء مشجعة جدا لمن يحب قضاء وقته في العلمين الجديدة، سواء في البحر أو الحفلات التي يتم تنظيمها ليلا.

الكورنيش منسق ومنمق بدرجة رائعة

وتابع، أن الكورنيش منسق ومنمق بدرجة رائعة حتى يمكن للأطفال التحرك بالعجل والباتيناج، وبشكل عام، فإن الرؤية كانت رائعة مساء أمس الإثنين، والناس موجودون في البحر ويستمتعون بوقتهم.

وأكد مراسل التلفزيون المصري، أن مدينة العلمين الجديدة تشهد مسرحا للعروض المختلفة لفرق الأندر جراوند في أوقات مختلفة على مدار الأسبوع، لافتا إلى أن النشاطات الرياضية ستتنوع على مدار الأسبوعين المقبلين مثل بطولة كرة الطائرة الشاطئية وسباق الترايثلون.

