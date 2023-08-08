عيار 21 بــ 2457 جنيهًا بمحلات الصاغة في المنيا لليوم 8 اغسطس

سجلت أشعار المشغولات الذهبية ، اليوم الثلاثاء ، إنخفاضا ملحوظا طوال الأسبوع بمحلات الصاغة بمحافظة المنيا ، والتي يتهافت الكثير من شعب المنيا على شراء وإقتناء المشغولات الذهبية .

والذي يعتبره شعب المنيا وسيلة من وسائل الإدخار شأنه في ذلك شأن غالبية الشعب المصري ، فبريق إقتناء المصوغات والمشغولات الذهبية ، ينشر البهجة والسعادة ، واعتاد عدد كبير من سيدات وفتيات المنيا ، على ارتداء الذهب وشراءه وخاصة بعدما شهد انخفاض خلال الفترة الماضية.

وينصح المقبلين على شراء الذهب الإبتعاد عن شراء قطع ذهبية منفصلة عن بعضها بوزن كبير مثل «الغوايش»، التي تستخدم كزينة للسيدات، وكذلك تجنب شراء الأطقم ذات الأوزان العالية لكونها ذات تكلفة عالية في المصنعية.

ويعتبر الذهب ، ملاذًا آمنًا للإستثمار حفاظا على قيمة النقود، خصوصا في ظل تضخم الأسعار عالميا، وتفضيل الغالبية على شراء الذهب كملاذ آمن للاستثمار ، والتي يجب إختيار السبائك الذهبية، لكونها أقل بكثير من تكلفة المصنعية مقارنة بالمشغولات الذهبية الأخرى.

ورصد موقع بوابة الوفد الاليكترونية ، أسعار بيع جرام الذهب بمحلات الصاغة في محافظة المنيا ، حيث سجل عيار 21 ، وعيار 24 ، وعيار 18 والجنيه الذهب ، وذلك في محلات الصاغة بالمنيا ، وأسواق المال العالمية، حيث شهد سعر الذهب عيار 24 اليوم، نحو 2468.5 جنيهًا للبيع، و2457.25 جنيهًا للشراء، وارتفع سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء ، ليسجل نحو 2262.75 جنيهًا للبيع، و2252.5 جنيهًا للشراء، بينما سجل سعر الذهب عيار 21، نحو 2160 جنيهًا للبيع، و2150 جنيهًا للشراء.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 1851.5 للبيع، و1842.75 جنيه للشراء، وعن سعر الذهب عيار 14 فقد سجل نحو 1440 جنيهًا للبيع، و1433.25 جنيهًا للشراء، وحقق سعر الذهب عيار 12 ارتفاعاً اليوم، لسجل نحو 1234.25 جنيهًا للبيع، و1228.5 جنيهًا للشراء، وسجل سعر الذهب عيار 9، نحو 925.75 جنيهًا للبيع، 921 جنيهًا للشراء، ووصل سعر الجنيه الذهب لــ 17280 جنيهًا للبيع، و 17200 جنيهًا للشراء، وبلغت سعر أونصة الذهب في ختام تعاملات اليوم ، نحو 1943 دولارا للبيع، و1942 دولارا للشراء.