استمرار امتحانات الدور الثاني للابتدائية والإعدادية الأزهرية

في الاسماعيليه:





لليوم الرابع على التوالي يواصل طلاب الشهادتين الابتدائيه والإعدادية الأزهرية امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 22/23 والتي انطلقت السبت الماضي وتستمر حتى 12 اغسطس الجاري .

وقال الدكتور أحمد بيومى مدير عام منطقة الإسماعيلية الأزهرية أن أعمال سير امتحانات الدور الثانى للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسى 2022/2023م تتم بانتظام وعلى اكمل وجه .

وقام بيومي بمتابعة سير الامتحانات بــ( لجنة مجمع فتيات فايد ) والتي تضم لجان معاهد بنين فايد وفتيات فايد وفتيات أبوسلطان وبنين السعيدية وبنين فنارة بالمرحلة الإعدادية ومعاهد فايد وفنارة وأبوسلطان والسعيدية بالمرحلة الإبتدائية.

وكان امتحان اليوم للشهادة الابتدائية رياضيات وتربية فنية وامتحان الفترة الأولى للشهادة الإعدادية مادة اصول الدين والفترة الثانية مادة الدراسات الاجتماعيه.

واكد بيومي على البذل من الجهد والعطاء من أجل الطالب الأزهرى الذى نعمل من أجله وتوفير الهدوء وتوفير زجاجات مياة للشرب للجان.