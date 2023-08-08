هدوء ملحوظ في الحركة المرورية بمدينة الفيوم

شهدت شوارع مدينة الفيوم هدوءًا ملحوظًا في الحركة المرورية اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس، مع خلو بعض الشوارع من المارة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمحافظة.

يأتي هذا بسبب الموجة شديدة الحرارة التى تتعرض لها المحافظة، ووصلت خلالها درجات الحرارة إلى ذروتها وتخطت الدرجة المحسوسة حاجز 44 درجة.

وكانت الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها المحافظة، قد أثرت فى حركة المارة بالشوارع أول أمس الأحد خصوصًا مع تطبيق قرار مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد يوم عمل من المنزل وهو ما بدا واضحًا في الشوارع وأمام المصالح الحكومية، وشملت الأجواء شديدة الحرارة أنحاء المحافظة كافة، ليصبح الطقس شديد الحرارة رطب على الأنحاء كافة، ولكن الحالة المرورية اليوم لم تشهد زحامًا أو تكدسًا للسيارات باستثناء مناطق الإشارات أو التحويلات بسبب الأعمال الجاري تنفيذها وذلك بميدان المسلة وشارع دار الرماد الجديد وميدان السواقي بسبب أعمال الرصف والإنشاءات بالمنطقة، بينما كانت الحركة انسيابية في باقى الشوارع الرئيسية والطريق الدائري.

هدوء في حركة المرور بالشوارع الرئيسية والميادين في الفيوم:

وتواصل درجات الحرارة الارتفاع، مع ازدياد فترات سطوع الشمس مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، لتصل المحسوسة إلى 42 درجة مئوية، وتتأثر المناطق الصحراوية وطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بارتفاع درجات الحرارة مقارنة بالمناطق الزراعية والبحيرات والمدن، والتى تعد هى الأقل تأثيرًا من قرى الظهير الصحراوي.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء الملابس الصيفية ويفضل أن تكون فاتحة اللون وفضفاضة، وعدم التعرض لاشعة الشمس، وارتداء غطاء على الرأس لمن يتواجدون في الشارع خلال فترة الظهيرة والاكثار من تناول المياه والمشروبات الباردة، وعدم الخروج للأطفال وكبار السن إلا للضرورة.

ويسود محافظة الفيوم خلال هذه الفترة طقس حار نهارًا، كما تنشط الرياح على فترات، لتبلغ سرعتها نحو 25 كيلو مترًا في الساعة ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 40 كيلو مترًا في الساعة، كما أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق خصوصًا على الطرق الصحراوية والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي بنطاق المحافظة.

ويتميز الجو في الفيوم خلال هذه الفترة بنقاء الهواء خصوصًا في المناطق الزراعية وبجوار المسطحات المائية والبحيرات، والتي تساعد على امتصاص أي أتربة قد تكون عالقة في الهواء.

ويمثل هذا الطقس أجواء غير مناسبة نهارًا لممارسة الرياضات المائية التى اعتاد الزائرين ممارستها في بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، فضلًا عن ركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية التي يمارسها الوافدون إلى المحافظة خلال هذه الفترة.