10 اكتشافات أثرية أبهرت العالم في عهد السيسي

ما زالت الأراضي المصرية تبوح بأسرار جديدة عن الحضارة الفرعونية، حيث شهدت السنوات الماضية اكتشافات أثرية عدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أبهرت العالم، لتكون حديث السائحين والإعلام المحلي والدولي ومحبي الثقافة والحضارة المصرية.

واستطاع الخبراء منذ سنوات طويلة استكشاف الملايين من الآثار حول العالم، وكان من ضمنها عدد من أهم الاكتشافات الأثرية المذهلة التي غيرت العالم، وكان للتاريخ المصري القديم نصيب كبير من تلك الاكتشافات، حيث تعد الحضارة المصرية أهم وأقدم الحضارات في العالم.

وتظل أرض مصر تدفن آسرار كثيرة لم تكتشف بعد، ليخرج كل فترة آثار جديدة تبهر العالم من اكتشافات تغير التاريخ وتكتب سطورًا جديدة من انبهار العالم بتاريخنا.

وترصد "بوابة الوفد" 10 اكتشافات أثرية أبهرت العالم في عهد الرئيس السيسي

أكبر ورشة تحنيط آدمية وحيوانية بجبانة البوباسيطون

نجحت البعثة الأثرية المصرية برئاسة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في العثور لأول مرة عن أكبر وأكمل ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية، بالإضافة إلى مقبرتين وعدد من اللقى الأثرية، وذلك خلال استكمال أعمال حفائر البعثة بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة.

مدينة صعود آتون والتي لقبت بالمدينة الذهبية بالأقصر

مدينة اثرية مفقودة في محافظة الأقصر، تعود إلى عهد المصريين القدماء كُشف عنها في 8 أبريل 2021. عمر المدينة حوالي 3000 آلاف عام وتعود إلى فترة حكم الملك أمنحتب الثالث، أحد أقوى حكام مصر.

مقبرة أثرية تعود للعصر اليونانى الرومانى بمنطقة الأغاخان بغرب أسوان

تتكون المقبرة من جزئين، الجزء الأول منها فوق سطح الأرض وهو عبارة عن بناء من الحجر الرملى والطوب اللبن مستطيل الشكل به مدخل المقبرة المحاط بكتل حجرية مغطاة بقبو من الطوب اللبن، والثاني منحوت في الصخر ويؤدى المدخل الى فناء مستطيل نحتت به 4 حجرات دفن، عثر بداخلها على مايقرب من 20 مومياء معظمها فى حالة جيدة من الحفظ.

مبنى جنائزي ضخم ونماذج من بورتريهات الفيوم بموقع جرزا الأثري بالفيوم

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجباية جرزا بالفيوم، في الكشف عن مبنى جنائزي ضخم من العصرين البطلمي والروماني بالإضافة إلى عدد من النماذج من بورتريهات الفيوم، وذلك أثناء موسم الحفائر العاشر للبعثة.

ويعد المبنى المكتشف عبارة عن مكان ضخم مبني على طراز البيوت الجنائزية ذات أرضية من الملاط الجيري الملون والمزين ببلاطات متبادلة الألوان؛ ويتقدمه من الناحية الجنوبية سقيفة أعمدة عثر بداخلها على بقايا أربعة أعمدة، كما يؤدي المبنى إلى شارع ضيق خاص به.

المعبد الجنائزي الخاص بالملكة نعرت

عثرت البعثة المصرية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومركز زاهى حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية والتى تعمل فى منطقة آثار سقارة بجوار هرم الملك تتى أول ملوك الأسرة السادسة من الدولة القديمة، على المعبد الجنائزى الخاص بالملكة نعرت زوجة الملك تتي، والذى تم الكشف عن جزء منه فى الأعوام السابقة للبعثة.

اكتشاف 150 تمثالا برونزيا و250 تابوتا خشبيا في سقارة

نجحت البعثة الأثرية المصرية العاملة بجبانة الحيوانات المقدسة (البوباسطيون) بمنطقة آثار سقارة في الكشف عن أول وأكبر خبيئة بالموقع تعود إلى العصر المتأخر، وذلك أثناء أعمال موسم الحفائر الرابع للبعثة.

الخبيئة المكتشفة تضم 150 تمثالا من البرونز مختلف الأحجام لعدد من المعبودات المصرية القديمة منها أنوبيس، آمون مين، أوزير، إيزيس، نفرتوم، باستت، وحتحور، بالإضافة إلى مجموعة من الأواني البرونزية الخاصة بطقوس المعبودة إيزيس مثل الصلاصل، فضلا عن تمثال برونزي للمهندس إيمحتب بدون رأس غاية في الدقة والجمال.

اكتشاف تمثال ملكي نادر علي هيئة “الكا” بميت رهينة بمحافظة الجيزة

الكشف يعتبر من أندر الاكتشافات الأثرية، حيث إن هذا التمثال هو أول تمثال "للكا" من الجرانيت يتم كشف النقاب عنه، فالتمثال الوحيد "للكا" الذى تم العثور عليه من قبل مصنوع من الخشب لأحد ملوك الأسرة الثالثة عشر ويدعى "او ايب رع حور".

ويبلغ ارتفاع الجزء المكتشف من التمثال 105 سم وعرض 55 سم وسمك 45 سم ويصور الملك رمسيس مرتديًا باروكة ويعلو رأسه علامة "الكا" كما نقش على عمود الظهر الخاص به الاسم الحورى للملك رمسيس "كا نخت مرى ماعت" بمعنى "الثور القوى محبوب ماعت".

خبيئة بها 30 تابوت مغلق محتفظة بألوانها بداخلها مومياوات

الخبيئة هى الأولى بأيادى مصرية، وكانت مدفونة على بعد متر من سطح الأرض وكان الصف الأول عبارة عن 18 تابوت والثانى 12 تابوت لرجال وسيدات ، منها 3 لأطفال صغار، وتم وضعها من كبار الكهنة لحفظها فى مخزن ببوابة حجرية، وتعود للأسرة 22 الفرعونية.

جبانة بها توابيت ملونة بالجهة الجنوبية الشرقية لـ آثار اهرامات الجيزة

تعتبر الجبانتان الشرقية والغربية من أكبر جبانات الدولة القديمة جيدة الحفظ، وتشكل جزءًا من المجموعة الهرمية للملك خوفو (حوالي2589-2566 ق.م.) في الجيزة.

وتسمى بالجبانتان الشرقية والغربية تبعًا لمواقعها المرتبطة بالهرم الأكبر، وتشمل مقابر أفراد العائلة المالكة والنبلاء الأعلى مرتبة، فهي تحتوي على مجموعة من أجمل نقوش المقابر من هذه الفترة.

مقصورة احتفالات ملكية تعود لعصر الملك رمسيس الثانى بالمطرية

مقصورة فريدة من نوعها من عصر الدولة الحديثة في رحاب معبد رع بمنطقة عين شمس، واستخدمت لجلوس الملك رمسيس الثاني أثناء الاحتفال بأعياد تتويجه وعيده اليوبيلي المعروف عند المصري القديم بـ"حب سد"، وربما استمر استخدام هذه المقصورة لهذا الغرض طوال عصر الرعامسة.