3 مصابين في تصادم أوتوبيس وسيارة مواد بترولية بالغردقة

أصيب اليوم الثلاثاء 3 أشخاص فى حادث تصادم بين أتوبيس نقل ركاب مع سيارة مواد بترولية قبل المدخل الشمالي لمدينة الغردقة وتم نقل المصابين لمستشفى الغردقة العام وجارٍ إزالة آثار المواد البترولية من الطريق وتحرير محضر بالواقعة.



وكان قد ورد إخطار لمدير أمن البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل ركاب مع سيارة مواد بترولية قبل المدخل الشمالي لمدينة الغردقة بحوالى 5 كيلو مترات،على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف والدفاع المدني لموقع الحادث.

إزالة آثار المواد البترولية "المازوت" من الطريق



وقامت سيارات الإسعاف بنقل 3 مصابين لمستشفى الغردقة العام ويقوم رجال الحماية المدنية بإزالة آثار المواد البترولية "المازوت" من الطريق حتى لا يتسبب في وقوع حوادث.



وأشار مصدر طبي، إلى أن المصابين حالتهم الصحية مستقرة والإصابات عبارة عن كدمات وسحجات مضيفًا أن الأتوبيس كان خاليا من الركاب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على أسباب الحادث.