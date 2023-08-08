الوادي الجديد تقرر تقليل ساعات العمل بالمصالح الحكومية

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تقليص ساعات العمل اليومية للجهات الحكومية على أن تبدأ ساعات العمل من الساعة 7:30 صباحًا وتستمر حتى الواحدة والنصف ظهرًا.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تقليل الأحمال الكهربائية وتوفير استهلاك الكهرباء.

تأتي قرارات محافظة الوادي الجديد في إطار خطة تخفيف الأحمال الكهربائية المستمرة في البلاد بعد اتخاذ الحكومة المصرية لعدة إجراءات للتصدي لهذه المشكلة، ومنها السماح لبعض العاملين بالعمل من المنزل لتخفيف الأحمال الزائدة في المباني التي يعملون بها.

مخاطبة الأجهزة التنفيذية للالتزام بساعات العمل:

وتم مخاطبة الأجهزة التنفيذية والمصالح الحكومية في المحافظة للالتزام بقرار تقليص ساعات العمل اليومية، وتهدف هذه الخطوة بشكل خاص لتخفيف الأحمال في المؤسسات التي تتعامل مباشرة مع المواطنين، ومن المتوقع أن يكون لتقليص ساعات العمل تأثير إيجابي على استهلاك الكهرباء خلال شهر أغسطس.

من جهة أخرى، قام محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، بمتابعة عملية تشغيل المرافق في مجمع المصالح المميكنة بشمال الخارجة. يأتي ذلك في إطار استعداد المديريات للانتقال إلى هذا المقر الجديد، ولكن بشرط التأكد من كفاءة شبكات الكهرباء والصرف والمياه بشكل كامل.

بهذه الإجراءات الجديدة، يأمل المسؤولون في محافظة الوادي الجديد في أن يسهموا في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي الذي يعاني منه الكثيرون في البلاد، ومن المتوقع أن يستمر التزام المؤسسات الحكومية بهذا القرار حتى يتم تحقيق النتائج المتوقعة في تخفيف الأحمال الكهربائية.