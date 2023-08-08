البلطي بـ60.. أسعار الأسماك في أسواق المنيا اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

تشهد أسوق ومحلات وحلقات بيع الأسماك البلدي والمزارع والمستوردة بمحافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء ، إستقرارا في أسعار البيع ، وتشهد إقبالا كبيرا من المواطن المنياوي لإحتوائها على قيمة غذائية كبيرة .

وجاءت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية ، حيث تراوح سعر البلطي مقاس رقم 1 ما بين 58 لـــ 62 جنيهًا للكيلو ، والبلطي مقاس 2 سعر ما بين 62 لــ 66 جنيهًا للكيلو ، والبلطي الأسواني ما بين 20 لــ 60 جنيهًا للكيلو ، والفيليه البلطي ما بين 40 لــ 200 جنيهًا للكيلو ، وقشر البياض ما بين 70 لــ 100 جنيهًا للكيلو ، والبوري 80 لــ 100 جنيهًا للكيلو .

وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 لــ 100 جنيهًا للكيلو ، والقراميط من 20 لــ 40 جنيهًا للكيلو ، والثعابين من 50 لــ 250 جنيهًا للكيلو ، والمكرونة السويسي من 65 لــ 95 جنيهًا للكيلو ، والبرانيس الإسكندراني من 62 لــ 102 جنيهًا للكيلو ، وجاءت أسعار بيع الأسماك المكرونة الخليجي من 50 لــ 70 جنيهًا للكيلو ، والمكرونة المجمدة من 30 لــ 40 جنيهًا للكيلو ، وسمك موسى من 170 لــ 265 جنيهًا للكيلو، والسبيط من 140 لــ 280 جنيهًا للكيلو ، أما الجمبرى الجامبو فسجل سعره من 380 لــ 480 للكيلو ، وجمبرى مقاس 1، فتراوحت أسعاره ما بين 270 لــ 370 جنيهًا ، والجمبرى مقاس 2 بلغ من 1960 لـ 290 جنيهًا ، والجمبرى مقاس 3 من 70 لـ 160 جنيهًا.

جديرا بالذكر أن مصادر صيد الأسماك البلدية في محافظة المنيا تشمل ، نهر النيل ، البحر اليوسفي ، ترعة الإبراهيمية ، هذا بخلاف بعض المزارع السمكية والمنتشرة بمراكز ومدن شمال وجنوب المحافظة ، وتخضع أعمال الصيد لمراقبة لصيقة من قبل شرطة المسطحات المائية للكشف على رخص الصيد للصيادين ومراكب الصيد وكذلك نوعية شباك الصيد ، ويحضر صيد أسماك الزريعة أي الصغيرة في الحجم.