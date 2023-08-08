إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبحيرة

نظمت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات مكثفة لإزالة التعديات علي الاراضي الزراعية ،والتي اسفرت عن إزالة 19 حالة تعدي على مساحة 1917 م 2 بنطاق 7 مراكز، عبارة عن ازالة 12 حالة تعد بمساحة 1067 م2 عبارة عن تشوينات ومباني وأسوار بالطوب الأبيض وشدة خشبيه لعمل اعمده خرسانية بقريتي الحاجر ودفشو بكفر الدوار.

وتمكنت الحملة من إزالة حالتي تعد بمساحة 400 م 2 عبارة عن شدة خشبية مسلحه دور ثاني علوي بقرية محلة الأمير برشيد، وإزالة حالتي تعد بالمهد بمساحة 220 م2 عبارة عن شدة خشبية لدور اول علوي ومبنى عشوائي بالطوب الأبيض بقري عباس العقاد والكوم الأخضر بحوش عيسي، وحالة تعد علي الأرض الزراعية بمساحة 100 م2 عبارة عن أعمال تطوير و تعلية سور بعزبة يونس حميده بالدلنجات.

ونجحت الحملة في إزالة حالة تعد عبارة عن بناء أسوار طولية بمساحة 50 م2 متر بكوم حماده ، حالة تعد عبارة عن سور مبني بالطوب الابيض مكون من ضلعين بمساحة 40 م2 بقرية الانشا التابعة للوحدة المحلية لقرية سمخراط بالرحمانية ،حالة تعد عبارة عن مبنى مكون من 3 اضلاع خارج الحيز العمراني بمساحة 40 متر بنطاق قرية اريمون بالمحمودية .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ، بتكثيف حملات إزالة كافة التعديات على الفور والإلتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائياً للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة ،وحماية الرقعة الزراعية وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة وإسترداد حقها كاملاً.

وتؤكد البحيرة أن فرق المتغيرات المكانية تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد كافة أعمال البناء المخالف حيث سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس.