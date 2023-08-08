إرتفاع طفيف في أسعار الدواجن والأسماك بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الطيور والأسماك اليوم الثلاثاء ارتفاعا طفيفا في الأسعار، وخاصة الدواجن البيضاء، والتى يرتفع الطلب عليها سواء من المطاعم أو من المواطنين للاستهلاك المنزلي.

وكانت أسعار الدواجن البيضاء قد بلغت 67 جنيها في محلات بيع الدواجن للمستهلك، وذلك بفرق 5 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة بينما وصل سعر الدواجن الامهات إلى 61 جنيه والساسو 75 جنيها، والدواجن البلدي تم بيعها بمبلغ 70 جنيها.

وتم بيع كيلو الرومي بمبلغ 90 جنيها والبط البلدي بمبلغ 90 جنيها والبط المولار بمبلغ 90 جنيها ووصل سعر البانيه الى 140 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 73 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 70 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 70 جنيها والهياكل 45 جنيها.

إستقرار أسعار البلطي وارتفاع البوري والجمبري بالفيوم

وخيم الإستقرار على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في أسواق الفيوم ومحلات بيع الأسماك وبلغ سعر السمك البلطي درجة أولى 75 جنيها للكيلو والبلطي درجة ثانية بمبلغ 65 جنيها للكيلو والفيليه 75 جنيها، وتراوحت أسعار الجمبري المجمد من 240 إلى 260 جنيها للكيلو والبوري بمبلغ 130 جنيها للكيلو، وسمك المكرونه البلدي السمك المسبح بمبلغ 80 جنيه والماكريل 90 جنيها وكيلو القراميط بمبلغ 60 جنيه، والسردين حجم كبير بمبلغ 80 جنيه، وذلك في حلقات مدينة الفيوم ومحلات بيع الأسماك بالمدن والمراكز.

وتواصل الحملات الرقابية بمديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية متابعة الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تواصل تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع الغذائية، مشيرا إلى أهمية المعارض المنتشرة في جميع القرى والمراكز والتي تشمل كافة السلع الغذائية الأساسية من اللحوم والدواجن المجمدة، والأرز، والمكرونة، والسكر، والشاي، والبقوليات، وقسم المعلبات الغذائية، والعصائر، والمخللات، ومنتجات الألبان، والعسل والمربى، وزيت الطعام، والسمن النباتي.

وأوضح "حرز الله"، أن المديرية تعمل على توفير كافة السلع الضرورية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.

وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المديرية حريصة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية واللحوم بأسعار مخفضة، لافتاً إلي أن كافة السلع متوفرة بكميات تفي احتياجات المواطنين، وأن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتوفير السلع وإحكام السيطرة والرقابة على الأسعار والأسواق.