قوافل "حياة كريمة" تصل محطتها الثالثة بحلايب وشلاتين

تبدأ اليوم الثلاثاء بالبحرالأحمر، القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة ثالث محطاتها لشهر أغسطس بقرية رأس حدربة والخير بالشلاتين وحلايب وتستمر اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.

وكانت القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، قد بدأت اعمالها من قرية الزعفرانة وعرب عايش شمالا التابعة لمدينة رأس غارب يوم الاربعاء الماضي و استمرت فيها يومى الأربعاء الخميس

وتم توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج المجانى لعدد 193 حالة بمختلف التخصصات الطبية وكذا تم تقديم الخدمات الطبيه فى التخصصات ( 16 نسا – 77 باطنه – 45 جراحة ومسالك – 33 أطفال - 22 اسنان



وكلف اللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب رئيس قرية الزعفرانة، وأمانى عيد مدير ادارة محو الأمية، بمتابعة أعمال القافلة الطبية لاهالى قرية الزعفرانه وعرب عايش وتذليل جميع العقبات وتسهيل مهمتها لتقديم افضل خدمة طبية للمواطنين

وأكد حماية، أنه تم تنفيذ القافلة الطبية لقرية الزعفرانه وعرب عايش من ادارة القوافل الطبية والطب الوقائى لتقديم الخدمة الطبية فى جميع التخصصات وصرف العلاج المجانى لاهالى قرية الزعفرانه وعرب عايش

وحسب الخطة التى وضعتها إدارة القوافل بمديرية الصحة بالبحر الأحمر انتقلت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة بعد الانتهاء من عملها الخميس فى قرية الزعفرانة، إلى قريتى الأمل والجرف، بمدينة القصير، حيث قضت هناك يومين ايضا الجمعة والسبت.

ومن قرية الأمل إلى قرية المستعمرة بالقصير يومى الاحد والاثنين الموافق 6 و7 أغسطس، ومنها إلى قريتى الخير ورأس حدربه بالشلاتين وحلايب الثلاثاء والأربعاء 8و9اغسطس ثم مدينة حلايب يومى الخميس والجمعة 10 و11 اغسطس، والسبت والأحد فى قرية ابو رماد التابعة لمدينة حلايب.

وتبدا القوافل بالعودة مجددا إلى الشمال، حيث قرية ابو غصون ومدينة مرسى علم، يومى 14 و15 اغسطس الجارى، وتنتهى بقرية ام الحويطات والنصر بمدينة سفاجا ايام الأربعاء والخميس 16 و17 أغسطس.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواءعمرو حنفي محافظ البحرالأحمر، بتوفير الخدمات الطبية للقرى بمدن المحافظة