افتتحت محافظة الوادي الجديد، الحفل السنوي لتكريم حفظة القرآن الكريم في الداخلة، بحضور المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة.

وأقيم الحفل في قصر ثقافة موط، وحضره عدد من الشخصيات الهامة منها النائب حمدي محمد حسن وماهر كامل مدير قصر ثقافة موط. وحضر الحفل أيضًا لفيف من القيادات الدينية والشعبية، وعدد من القيادات التنفيذية، وجمع كبير من الأهالي والشخصيات العامة ورجال الدين والإعلاميين.

وتم تكريم 61 من حفظة القرآن الكريم في قرية الراشدة التابعة لمركز ومدينة الداخلة. شمل التكريم حفظة القرآن من جميع الأعمار، بدءًا من 8 سنوات وحتى سن الستين. حيث منحهم الرئيس مجدي الطماوي شهادات النجاح المعتمدة، وشهادات تقدير، ومبالغ مالية كدعم للمتميزين. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم رحلات عمرة للحفظة المتميزين.

وشملت رحلات العمرة الطالبة هاجر محمود عبد المنعم البالغة من العمر 13 سنة من قرية الراشدة. تم اختيارها عن طريق القرعة وفازت برحلة عمرة مقدمة من أحد مكاتب السفر في مركز الداخلة. وذلك لتشجيع الشباب والفتيات على حفظ القرآن الكريم. حضر الحفل العديد من المتسابقين وأولياء أمورهم.

وصرح المهندس مجدي الطماوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة أنه تم منح المتفوقين جوائز مالية وعينية لتشجيع أبناء المدينة على حفظ كتاب الله. وأوضح أن أبناء الوادي الجديد يتمتعون بالمواهب والقدرات في مختلف المجالات

قصر ثقافة موط

تم تنظيم احتفالية كبيرة في قصر ثقافة موط لتكريم جميع المشاركين في مسابقة حفظ القرآن الكريم. وتم منحهم جوائز مالية ونسخ من كتاب الله كتقدير لجهودهم في حفظ كتاب الله.

الوادي الجديد تكرم 61 من حفظة القرآن الكريم بقرية الراشدة

الوادي الجديد تكرم 61 من حفظة القرآن الكريم بقرية الراشدة

الوادي الجديد تكرم 61 من حفظة القرآن الكريم بقرية الراشدة

الوادي الجديد تكرم 61 من حفظة القرآن الكريم بقرية الراشدة

الوادي الجديد تكرم 61 من حفظة القرآن الكريم بقرية الراشدة

الوادي الجديد تكرم 61 من حفظة القرآن الكريم بقرية الراشدة

الوادي الجديد تكرم 61 من حفظة القرآن الكريم بقرية الراشدة

الوادي الجديد تكرم 61 من حفظة القرآن الكريم بقرية الراشدة