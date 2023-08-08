"فضل الإصلاح بين الناس وقضاء حوائجهم" ندوة دينية بالشرقية

بالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه دينية بعنوان "فضل الإصلاح بين الناس وقضاء حوائجهم" يتم عرضها اليوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الدكتور وائل محمد رضوان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بتقديم الندوة والتي سوف يوضح خلالها كيف يحث الإسلام المؤمن على جعل الإصلاح بين الناس أهم أهدافه في الحياة الدنيا، إذ بالإصلاح تصبح الأمة وحدة متماسكة، يسعى بعضها في سبيل إصلاح الآخر، وفي إهمال الإصلاح تفكيك للأمة وتفتيت لروابطها.