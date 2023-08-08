مصرع شخص صعقًا بالكهرباء في قرية المنيرة بمدينة الخارجة

لقي شخص مصرعة بعد تعرضة لصعق كهربائي بقرية المنيرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

البداية جاءت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالوادي الجديد، بلاغا يفيد مصرع أحد المواطنين المقيمين بقرية المنيرة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي.

تلقّى مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة الشاب لمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق والتصريح بدفن المتوفي.

وتبيّن أن الشاب أحمد محمد إسماعيل محمد حسنين، يبلغ من العمر ٢٧ عامًا، قد توفي إثر تعرضه لصعق كهربائي من برج كهربي في منطقة حي " السبط البحري " بمدينة الخارجة، بمحافظة الوادي الجديد.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الشاب إلى مشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تحرر محضر بالواقعة للبدء في التحقيقات.

هذه الحوادث المؤلمة تذكرنا بأهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب حوادث الكهرباء. يجب على الأفراد أن يحرصوا على عدم التعامل مع الأسلاك الكهربائية بدون وقاية، وتأكيد سلامة التوصيلات الكهربائية قبل استخدامها. كما يجب توعية المجتمع بأهمية السلامة الكهربائية ومخاطر التلاعب غير الآمن بالكهرباء.