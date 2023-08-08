انطلاق مهرجان العلمين الثالث للهجن بمشاركة 900 متسابق (شاهد)

كشف الشيخ سلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للهجن، تفاصيل انطلاق مهرجان العلمين الثالث للهجن بمشاركة 900 متسابق، موضحًا، أن الاتحاد ينظمه برعاية ودعم من الاتحاد الإماراتي للهجن، ولفت إلى أن هذا السباق يربط مصر بدول مجلس التعاون الخليجي ارتباطا جيدا.

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وأضاف “إبراهيم” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المهرجان يشهد مشاركة متنافسين من محافظات عدة أبرزها مطروح وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية والوادي الجديد والشرقية والأقصر والأقصر وأسوان والمنيا وسوهاج.

المهرجان يعمل على إحياء التراث البدوي

وتابع، أن المهرجان يعمل على إحياء التراث البدوي في القبائل وزيادة نسبة المشاركين في رياضة الهجن التي تحظى بجمهور كبير على مستوى مصر والوطن العربي، موضحًا أن هناك 32 مركز أول في هذا السباق، وهناك تقدم وازدهار في رياضة الهجن.

مهرجان العلمين عالمي ومتعدد الفعاليات

وأوضح، أن مهرجان العلمين عالمي ومتعدد الفعاليات، مشيرًا إلى أن مهرجان الهجن جزء من هذا المهرجان، لافتًا إلى أن عشاق هذه الرياضة بالآلاف في مصر.