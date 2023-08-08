ندوة توعوية حول "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" بالبحر الأحمر

نظمت وحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة البحر الأحمر، لقاء توعويًا ناجحًا تناول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بحضورعدد من الموظفين والأكاديميين، إذ تم تسليط الضوء على أهمية انتشار ثقافة حقوق الإنسان في مصر.

وشارك في هذا اللقاء الدكتور أحمد عادل، الوكيل وأستاذ القانون الجنائي، والمفوض العام للاتحاد الدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف الفكري بمحافظة البحر الأحمر، قدم الدكتور أحمد عرضًا موسعًا حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021، وأوضح أن هذه الاستراتيجية تأسست على رؤية طموحة تهدف إلى تعزيز واحترام جميع حقوق الإنسان في مصر، منها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز المساواة وتوفير الفرص بلا تمييز، وذلك وفقًا للدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي انضمت إليها مصر.

وأكد الدكتور أحمد عادل، أستاذ القانون الجنائي، أن هذه الاستراتيجية تعتبر خارطة طريق وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وأنها أداة مهمة للتطوير الذاتي في هذا المجال، وشدد على أهمية دور المجتمع والمؤسسات في نشر وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، لتحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وكرامة للجميع.

من جانبها، أوضحت رايدا نسيم، مدير وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، أن الدولة المصرية تؤكد التزامها بإعلاء مبادئ حقوق الإنسان كجزء أساسي من مشروعها التنموي الشامل، وتأتي هذه الخطوة استجابةً لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030"، وفي سياق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين جودة حياة المواطنين في جميع المجالات.

جدير بالذكر أن وحدات حقوق الإنسان تم إنشاؤها في مختلف المحافظات لتحقيق أهداف رئيسية تتعلق بتعزيز الفهم المشترك والثقافة لقيم حقوق الإنسان في المجتمع، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026).