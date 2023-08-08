أستاذ تمويل: العلاقات المصرية الأردنية تاريخية والاتفاقيات تصب في صالح الدولتين

تحدث الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، عن تجارة "الترانزيت" قائلا: "العلاقات ما بين مصر والأردن تاريخية ويشتركان فى عدد من الملفات المهمة، لافتا إلى أن تجارة الترانزيت تعود لموقع الأردن الهام ما بين مصر والعراق، وبالتالى هناك تبادل تجارى يحدث ما بين الأطراف خلال هذه الاتفاقية، وإيجاد سبل لنقل السلع من دولة إلى آخرى عبر طرف وسيط يدخل فى هذه المعادلة.

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اللجنة العليا المصرية الأردنية ممتدة منذ عام 1985

وأضاف باغة، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن اللجنة العليا المصرية الأردنية ممتدة منذ عام 1985 وهذه الدورة الـ 31 لهان وبلغ حجم الاستثمارات الأردنية فى مصر 2 مليار دولار، والاستمثارات المصرية فى الأردن مليار دولار.



تبادل تجارى ما بين مصر والأردن فى العديد من المجالات

ولفت إلى أن هناك تبادل تجارى ما بين مصر والأردن فى العديد من المجالات، مشيرا إلى أن عقد الاتفاقات المختلفة سواء فى مجال الصحة والتدريب والإعلام والتخطيط والطاقة تصب فى النهاية لصالح الدولتين، مؤكدا أن الأردن جار عزيز تربطنا بهم علاقات تاريخية وثيقة وممتدة، وعقد مثل هذه الاتفاقيات تصب فى صالح اقتصاد الدولتين.