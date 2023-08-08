كثافات متقطعة بالكورنيش وانتظام الحركة المرورية في نفق الأزهر (شاهد)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقرير يكشف الحالة المرورية اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023.

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الكورنيش يشهد كثافات مرورية متقطعة

وأوضح التقرير أن الكورنيش يشهد كثافات مرورية متقطعة من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، أما الكورنيش المتجه إلى المؤسسة، فإنه يشهد سيولة مرورية.

كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية يشهد كثافات مرورية متقطعة

وأضافت التقرير أن كوبري أكتوبر المتجه إلى العباسية يشهد كثافات مرورية متقطعة حتى غمرة، أما المتجه إلى العباسية فإنه يشهد كثافات بسيطة تزيد مع ساعات الذروة الصباحية.

وذكر التقرير أن هناك كثافات مرورية في الاتجاه العكسي الآخر لكوبري أكتوبر، كذلك الأمر، بالنسبة للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر ومحور النصر وصولا إلى المنصة.

ويشهد نفق الملك الصالح كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي، كما يشهد كوبري الروضة بعض الكثافات، اما نفق الأزهر، فإنه يشهد انتظام الحركة المرورية وسط سيولة مرورية في الاتجاهين.

