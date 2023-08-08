الكندوز بـ320 والضأن بـ300.. أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 8 أغسطس بالمنيا

شهدت أسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم البلدية، شبه استقرار إذ جاءت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة، وسجل سعر لحم الكندوز 300 لــ 320 جنيهًا للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو الضأن بين 270 لــ 300 جنيه.

وحقق كيلو اللحم الجملي 200 لــ 250 جنيهًا، وسجل سعر الكبدة بين 275 لــ 310 جنيهات للكيلو، وسجل اللحم المفروم العادي 280 لــ 300 جنيه للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 240 لـ 300 جنيه للكيلو.

وجاءت أسعار اللحوم المجمدة بالمنافذ، إذ سجل كيلو اللحوم المجمدة البرازيلي نحو 160 لـ 170 جنيهًا، وبلغ سعر الكبدة 135 جنيهًا للكيلو، وذلك في إطار حملات تموينية وتفتيشية مكثفة لمديرية تموين المنيا، بالتعاون مع الطب البيطري والصحة، وذلك للتأكد من البيع بالسعر المقرر، وكذلك متابعة محلات ومنافذ بيع اللحوم البلدية والمستوردة والسلع الغذائية، من حيث الذبح داخل المجازر الحكومية، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحصول على عينات وفحصها بمعامل الطب البيطري والصحة، والشكل الظاهري للحوم البلدية والمستوردة على مدار اليوم.