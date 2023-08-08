حالة الطقس بالفيوم اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023

تشهد محافظة الفيوم اليوم الثلاثاء، طقس حار ويستمر بنفس المعدل خلال اسبوع، وبلغت درجة الحرارة العظمى فى المحافظة اليوم 36 درجة وتنخفض غدًا الاربعاء الى 35 درجة والخميس 36 درجة وتعاود الانخفاض بمقدار درجة ايام الجمعة والسبت والاحد والاثنين وتصبح درجة الحرارة 35 درجة بينما تتراوح درجة الحرارة الصغرى بين 22 و23 درجة خلال هذه الفترة .

وكانت المحافظة قد شهدت طقس شديد الحرارة خلال اليومين الماضيين والتى بلغت درجة الحرارة فيهما 41 درجة مئوية وكانت المحافظة قد شهدت الثلاث اسابيع الاخيرة من شهر يوليو ارتفاع شديد فى درجة الحرارة وتراوحت فيه بين 39 و42 درجة للكبرى والضغرى وصلت الى 27 درجة مما اضطر شركة الكهرباء الى قطع التيار 3 و4 مرات فى اليوم فى بعض المناطق وقد اصدرت الشركة يوم الاثنين الماضى جدول بالمناطق التى يتم قطع التيار فيها والتى انخفضت الى مرة واحدة لمدة ساعة فى اليوم منذ اول اغسطس .

اختناقات مرورية فى اطسا

وشهدت مدينة الفيوم صباح اليوم الثلاثاء هدوء وسيولة فى الحركة المرورية فى اغلب شوارع المدينة وبدت الحركة المرورية عادية فى شوارع السد العالى الجمهورية والحرية بطل السلام وجمال عبد الناصرودار الرماد الجديد و احمد شوقى والاستاد الرياضى وميدان الحواتم والمسلة وهى الشوارع والميادين الرئيسية فى المدينة عادية ولم تشهد اى اختناقات مرورية وتوجد سيولة فى الحركة المرورية.

فى حين اشتكى اهالى مركز اطسا من اختناقات فى الحركة المرورية من مدينة الفيوم الى اطسا وعدد من القرى بسبب اعادة رصف الطريق واقامة بعض المشروعات "الضرف الصحى والغاز" ووجود تحويلات فى بعض الطرق وطالبوا بسرعة الانتهاء من هذه الاعمال حتىلا تتعطل مصالحهم واكد البعض ان المسافة بين مدينة الفيوم واطسا لا تتعدى 9 كيلومترات قد تستغرق ساعة كاملة بسبب التحويلات فى الطريق والتى تتسبب فى اختناقات مرورية.