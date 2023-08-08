تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

يتصدر اسم الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، محركات البحث " جوجل" منذ تدوال شائعات خلال الأيام القليلة الماضية عن وفاته، وهو ما تسبب في تخييم الحزن على قطاع كبير من المصريين، وقد نفت أسرة الدكتور أحمد عمر هاشم، الأخبار التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية عن خبر وفاته.

وكشف الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في تصريحات متلفزة أن الدكتور أحمد عمر هاشم أجرى عملية، مؤكدًا أن هناك شائعات كاذبة تستهدف الدكتور أحمد عمر هاشم.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية،: أنه لا قيمة للشائعات الكاذبة التي تستهدف الدكتور أحمد عمر هاشم، موضحًا أنه بخير وبصحة جيدة، وأجرى العملية وصحته جيدة، وتحدثت معه بعد العملية وهو بصحة وعافية ويداوم على ذكر الله".

وأكد الدكتور عبدالغني هندي، أن الدكتور أحمد عمر هاشم حرص على الصلاة فور خروجه من العمليات وذهابه لغرفته بالمستشفى، سيخرج خلال يومين من المستشفى.

تجدر الإشارة إلى أن العملية التي يخضع لها الدكتور أحمد عمر هاشم كان موعدها أمس الاثنين 7 أغسطس 2023، ولم تكن تلك الوعكة الصحية الأولى التي يتعرض لها الدكتور أحمد عمر هاشم، فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت سابق، بإرسال طائرة مجهزة لنقل الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من مالطا إلى مصر، حيث كان في مؤتمر وتعرض لوعكة صحية، نتج عنها دخوله للمستشفى في دولة مالطا.