طقس شديد الحرارة على مدن ومراكز المنيا.. والعظمى 39 درجة

تشهد محافظة المنيا اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة طوال ساعات النهار ، مع إرتفاع نسبة الرطوبة ممايزيد الإحساس بحرارة الطقس ، وإنخفاض تدريجي طفيف في درجات الحرارة ، وسجلت المنيا ، العظمى 39 والصغرى 26 درجة على ربوع البلاد .

وكانت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، قد كشفت عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 8 أغسطس 2023 ، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية ،انخفاض طفيف وتدريجى فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة ، وشمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ، ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم ، يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأترية على ، حلايب ، وشلاتين ، وبحيرة ناصر، وأبو سمبل والوادى الجديد ، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانا على ، حلايب ، وشلاتين ، وأبو سمبل ، وبحيرة ناصر والوادى الجديد، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ، والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة، اليوم الثلاثاء ، القاهرة العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23 درجة،والمنيا العظمى 39 درجة والصغرى 26درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والمحسوسة 46 والصغرى 31 درجة.