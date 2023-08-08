270 جنيهًا للكيلو.. أسعار اللحوم والأسماك في أسواق البحيرة

شهدت أسعار اللحوم الطازجة والمجمدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 8 أغسطس، انخفاضًا طفيفًا في مدن وقرى محافظة البحيرة، وثبات أسعار الأسماك سواء الطازجة أو المجمدة.

وتشهد الأسواق انخفاض الأسعار عن الأسابيع الماضية، حي تراوحت أسعار اللحوم الطازجة ما بين 270 جنيهًا إلى 310 جنيهات للكيلو، بينما تراوحت أسعار اللحوم المجمدة قطع ما بين 180 إلى 220 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحوم المفرومة ما بين 160 إلى 200 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة المجمدة ما بين 140 إلى 180 جنيهًا للكيلو.

وفي أسواق الأسماك تراوحت أسعار البلطي أحجام كبيرة ما بين 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البلطي أحجام متوسطة ما بين 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو، وترواحت أسعار البلطي أحجام صغيرة ما بين 40 إلى 50 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار البوري ما بين 90 إلى 120 جنيهًا للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبري الطازج ما بين 180 إلى 280 جنيهًا للكيلو حسب الحجم، بينما تراوحت أسعار الجمبري المجمد ما بين 140 إلى 220 جنيهًا للكيلو.