طرح خضار بأسعار مخفضة بمنافذ بيع الوحدة المحلية لمركز الخارجة

يستمر مجلس مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في طرح الخضر والفاكهة بمنافذ البيع التابعة للوحدة المحلية في ميدان البساتين وميدان الشعلة بأسعار مخفضة للمواطنين تنفيذا لتوجيها وتعليمات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك في اطار مبادرة الوحدة المحلية لمركز الخارجة تخفيف العبء عن المواطنين بمحافظة الوادي الجديد

وتواصل اللجنة المسئولة عن إدارة منافذ بيع الخضر والفاكهة التابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد في مصر تنفيذ مبادرتها الرائدة في توفير هذه المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين. تهدف هذه المبادرة إلى توفير الخضر والفاكهة الطازجة للمواطنين بأسعار معقولة، مما يسهم في تحسين الوضع الصحي والتغذوي للمجتمع المحلي.

حسن اختيار الخضر والفاكهة

واكد جهاد متولي رئيس مجلس مركز ومدينة الخارجة بأن اللجنة المسئولة تراعي في اختيار الخضر والفاكهة المعروضة الجودة العالية والطازجة، مما يضمن استفادة المواطنين من منتجات طازجة وصحية. وتشمل الفواكه والخضروات المعروضة مجموعة متنوعة من الأصناف التي تشمل البندورة، الخيار، الباذنجان، البطاطس، العنب، البرتقال، الموز والتفاح، بالإضافة إلى العديد من الخيارات الأخرى.

وتُقدم الخضر والفاكهة في منافذ البيع الموجودة بميدان البساتين وميدان الشعلة، حيث يتم ضمان الأسعار المخفضة للمواطنين. هذا التحرك يأتي في إطار جهود اللجنة لتشجيع المواطنين على تناول الخضر والفاكهة بانتظام، وذلك من خلال توفيرها بأسعار مناسبة ليلبي قدراتهم المالية.

ويعد توفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة جزءًا من الاهتمام الشامل بصحة المجتمع، وتعزز هذه المبادرة الوعي الغذائي وتشجع النمط الغذائي الصحي بين المواطنين. الجهود المبذولة من قبل اللجنة لتحقيق ذلك تُشكل خطوة هامة نحو تحسين صحة جميع أفراد المجتمع وضمان رفاهيتهم.

وبهذه الطريقة، تسعى اللجنة المسؤولة عن إدارة منافذ بيع الخضر والفاكهة في الوحدة المحلية لمركز الخارجة إلى توفير الخضر والفاكهة بأسعار منخفضة وجودة عالية للمواطنين، مما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحقيق رفاهية المواطنين.

طرح خضار باسعار مخفضة بمنافذ بيع تابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة

طرح خضار باسعار مخفضة بمنافذ بيع تابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة

طرح خضار باسعار مخفضة بمنافذ بيع تابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة

طرح خضار باسعار مخفضة بمنافذ بيع تابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة

طرح خضار باسعار مخفضة بمنافذ بيع تابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة

طرح خضار باسعار مخفضة بمنافذ بيع تابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة

طرح خضار باسعار مخفضة بمنافذ بيع تابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة

طرح خضار باسعار مخفضة بمنافذ بيع تابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة