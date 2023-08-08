محمد فودة ينجح في تبرئة تاجر بالتجمع الخامس ضبط بحوزته 62 كيلو بانجو وأسلحة نارية

كشف المستشار الدكتور محمد فودة، المحامي بالجنايات والأموال العامة، ومحامي التاجر الذي ضبط بحوزته 62 كيلو بانجو وأسلحة نارية مششخنة بمنطقة التجمع الخامس، عن تفاصيل براءة التاجر، مؤكدا انتفاء صلة المتهم بالأحراز وأنه ليس هو المعني بالاتهام، وأن هناك جناة آخرون غير متواجدون على مسرح الأحداث.

ودفع المستشار محمد فودة، محامي المتهم، بتجهيل إذن النيابة العامة وبطلان التحري بالكلية واختلاف مكان الضبط وتناقضه تماما مع ما جاء في تحريات مكتب المكافحة، الأمر الذي ساعد في براءة المتهم.

وكانت أصدرت مديرية أمن القاهرة بيانا توضح فيه أن رجال المباحث بالمديرية تمكنوا من القبض على واحد من أكبر تجار المواد المخدرة في محافظة القاهرة، وضبط بحوزته 62 كيلو من مخدر البانجو وسلاح ناري بمنطقة التجمع الخامس.



وكشف البيان عن أنه ضبط رجال المباحث بحوزة المتهم دراجة بخارية وسيارة بدون لوحات معدنية، اعترف باستخدامها في التنقل بين عملائه لتوصيل المواد المخدرة لهم.



وكانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة تفيد بتورط شخص في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية كبيرة من مخدر البانجو في الصف، وتم على الفور إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، الذي وجه رجال المباحث بوضع خطة لضبط المتهم والمواد المخدرة التي يروجها، خاصة أنه من أكبر تجار المخدرات بمحافظة القاهرة.



بإعداد كمين للمتهم ومحاصرته تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته 62 كيلو من مخدر البانجو، وبندقية آلية، وهاتف محمول، وسيارة بدون لوحات معدنية، وبمواجهته اعترف أمام اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية بحيازته المضبوطات للاتجار بها وترويجها بين عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.