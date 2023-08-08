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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الري يستعرض نتائج معاينة 80 كوبرى و2 قنطرة لتقييم حالتهم الفنية

وزير الري الدكتور
وزير الري الدكتور هانى سويلم

عقد  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لمتابعة إجراءات تقييم حالة المنشآت المائية وإجراءات صيانتها ، بحضور الدكتور عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى ، و المهندس أحمد نشأت بالمكتب الفني للسيد الوزير، حيث تم  استعراض نتائج المعاينة على الطبيعة التي تمت مؤخراً، لعدد من المنشآت المائية ( عدد ٨٠ كوبرى مقامة على الترع والمصارف – عدد ٢ قنطرة ) لتقييم الحالة الفنية لهذه المنشآت وتحديد مدى الحاجة لتنفيذ أعمال تأهيل أو صيانة لها ، وترتيب أولويات تنفيذ أعمال الصيانة طبقاً لحالة كل منشأ .

ووجه سويلم، بإعداد برنامج تدريبي لمهندسي الوزارة لرفع كفاءتهم بخصوص أعمال الصيانة والتأهيل لضمان الحفاظ علي المنشآت المائية  الحالية وإطالة عمرها ، كما وجه سيادته بوضع اسس ومعايير واضحة يتم الإعتماد عليها لتحديد اولويات صيانة وتأهيل المنشآت المائية .

وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة قد أعدت مؤخراً قاعدة بيانات للمنشآت المائية في مصر ( قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحارات والبدالات والكبارى ) ، حيث تم حصر أكثر من ٥٠ ألف منشأ مائى تقريباً بمختلف المحافظات ، مع البدء في عمل تقييم لحالة كل هذه المنشآت لوضع قائمة بأولويات التأهيل أو الصيانة طبقاً للحاجة .

وأكد الوزير، حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية ، بالتزامن مع العمل على صيانة وتطوير باقى عناصر المنظومة المائية ( ترع – مصارف – محطات رفع ) لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه والعمل على زيادة الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية ، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء .

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