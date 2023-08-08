استمرار ارتفاع درجات الحراة بالبحر الأحمر اليوم 8 اغسطس 2023

تشهد مدن البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 اغسطس، استقرارا فى درجة الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة وانخفاض سرعة الرياح .

وسجلت درجة الحرارة العظمى فى مدينة الغردقة 41 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 26% وسرعة الرياح 19 كم/ساعة، ومدينة سفاجا درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية و الصغرى 30 درجة مئوية والرطوبة 33% وسرعة الرياح 16كم/ساعة، ومدينة القصير درجة الحرارة العظمى 37 درجة مئوية و الصغرى 31 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 35% وسرعة الرياح 26 كم/ساعة.

وبلغت درجة الحرارة العظى في مدينة رأس غارب 36 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 54% وسرعة الرياح 35كم / ساعة.

لكن في مدينة مرسى علم درجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 34% وسرعة الرياح 31 كم/ ساعة.

ووصلت درجة الحرارة العظمى في مدينة الشلاتين درجة 46 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 21% وسرعة الرياح 24 كم/ ساعة، بينما بلغت درجة الحرارة العظمى في مدينة حلايب الى 40 درجة مئوية والصغرى 29درجة مئوية ونسبة الرطوبة 35% وسرعة الرياح 46 كم/ ساعة.

وتشهد موانى ومطارات البحر الاحمر انتظاما فى حركة الملاحة البحر ية و الجوية وخروج الرحلات البحرية الى الجزر المختلف، كما شهدت الشواطىء العامة زحاما شديدا هربا من حرارة الجو من الساعة العاشرة صباحا و حتى الساعة الثامنة مساء

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت في بيان لها ارتفاع درجات الحرارة وتعرض مدن جنوب محافظة البحر الأحمر لرياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة في بعض مناطق البحر الأحمر تتضمن سلسلة جبال البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على سلاسل جبال البحر الأحمر

وحذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر من تقلبات الأحوال الجوية وارتفاع درجة الحرارة و الرطوبة بناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وناشدت إدارة مرور البحر الأحمر المسافرين على الطرق الالتزام بالسرعات المقررة خاصة في الساعات الأولى من الصباح ومراجعة الإطارات وعدم وضع عبوات أو مواد قابلة للإشتعال بالسيارة.

كما ناشدت وزارة الصحة مرضى الحساسية والجيوب النفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وارتداء الكمامة وعدم التعرض لآشعة الشمس خلال الفترة من الساعة الثانية عشر ظهرا ة حتى الساعة الرابعة عصرا

وتشهدالطرق الداخلية لمدن البحر الاحمر سيولة مرورية بينما تشهد الطرق الخارجية زحاما نظرا لارتفاع اعداد المغادرين و الزائرين للمدينة